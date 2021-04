합천군 매장문화재 학술발굴조사 활성화 사업 선정 … 발굴비 전액 지원

중간동 고분 잊힌 가야역사 비지정 가야유적 조사로 복원 시작



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 합천군과 경남연구원은 ㈔한국문화유산협회의 ‘2021년도 매장문화재 학술발굴조사 활성화 사업’에 비지정 가야유적인 중산동 고분이 선정됐다고 12일 밝혔다.

문화재청이 후원하고 ㈔한국문화유산협회가 주관하는 ‘매장문화재 학술발굴조사 활성화 사업’은 비지정 매장문화재의 발굴비 전액을 지원하는 학술사업이다.

대상은 중요 비지정 매장문화재로서 학술·역사적 가치가 큰 유적으로, 매년 전국의 2곳 내외의 유적을 엄선해 지원하고 있다.

합천의 중산동 고분은Ⅰ, Ⅱ로 구분되며, 이번에 발굴 조사하는 중산동 고분Ⅰ은 쌍책면 하신리에 소재한 비지정 유적으로 가야멸망기인 6세기 중엽의 돌방무덤(石室墓)이다.

고분은 다라국의 중심유적이자 가야고분군 세계유산 등재추진 중인 합천 옥전고분군(사적 제326호)과 불과 5㎞ 거리에 있다.

군과 함께 공모 지원을 추진한 고민정 경남연구원 역사문화센터장은 “중산동 고분은 도굴 피해를 보았으나, 현실과 묘도, 봉토 등이 비교적 잘 남아 있다”며 “이번 학술 발굴 결과와 주변 유적과의 비교연구를 통해 가야 말기의 변화상과 백제 문화의 이입 과정을 규명할 수 있을 것으로 기대된다”고 밝혔다.

군 관계자는 “가야사 조사연구 및 정비가 국정과제로 선정된 이후 옥전고분군, 삼가고분군, 성산토성 등 중요 가야유적과 더불어 소오리고분군, 성곽유적 등 비지정 유적에 대한 조사도 꾸준히 진행하고 있다” 며 “가야유적 조사연구를 통해 다라국의 중심지였던 합천의 잊힌 가야사를 제대로 복원해 갈 예정”이라고 말했다.

