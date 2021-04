[아시아경제 황준호 기자] 사모펀드 운용사인 파인만인베스트가 PEF를 통해 지분 100%를 인수한 맥쿼리 투자신탁운용이 파인만자산운용으로 새롭게 출발한다고 12일 밝혔다.

파인만자산운용은 종합자산운용사로서 국내외 주식과 채권, 해외 인프라 등의 대체자산 등에 주로 투자해왔다. 현재 약 1조3000억원 규모의 수탁고를 보유하고 있다.

파인만자산운용은 인수 후 기존 포트폴리오 이외에도, 기업금융, 부동산, 구조화 상품, 신성장벤처투자, PE 등 대체자산으로의 차별화된 상품 전략을 계획하고 있다고 밝혔다. 특히 라임, 옵티머스 사태로 사모시장이 위축된 상태에서 종합자산운용사의 지위를 적극 활용, 대체자산의 공모화 비중을 강화해 나갈 계획이라고 했다.

