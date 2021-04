인천경제자유구역 스마트시티 기술 동남아 수출 가시화

인천스마트시티-키네시스 인베스트먼트 MOU 체결

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천경제자유구역에 구축된 스마트시티 관련 기술의 동남아시아 수출이 가시화하고 있다

인천경제자유구역청은 인천시가 전액 출자한 인천스마트시티㈜가 최근 캐나다에 본사를 둔 글로벌 도시개발투자회사인 키네시스 인베스트먼트와 '에이든(AIDEN) 스마트 헬스케어 시티 프로젝트' 업무협약(MOU)을 체결했다고 12일 밝혔다.

에이든은 인공지능 디지털 생태계 네트워크(Artificial Intelligence Digital Ecosystem Network)의 약자로, 인공지능을 의료에 도입해 신약 개발 및 의료 서비스 전 분야에 혁신을 추구하는 스마트 의료 개념이다.

이번 협약은 사업 대상지역에 지열 발전소를 구축, 재생 에너지를 에너지원으로 공급하고 최첨단 의료시설을 갖춘 스마트시티로 특화하는 것이 골자다. 첫 사업 대상지역은 말레이시아 또는 인도네시아가 유력하다.

인천스마트시티는 사업 대상지역에 인천경제자유구역 스마트시티 플랫폼을 기반으로 한 컨설팅을 제공하고 솔루션 적용·구현에 대한 기술 지원과 운영자 역할을 맡기로 키네시스 인베스트먼트와 합의했다.

인천경제청은 사업 대상지가 정해지는 대로 인천스마트시티와 키네시스 인베스트먼트 사이에 계약을 체결하고 정부 간 협약을 통해 사업을 본격화할 방침이다.

성기욱 인천스마트시티 대표이사는 "이번 사업이 본격 추진되면 인천경제자유구역 스마트시티 모델이 세계적인 다국적 기업에 수출되는 첫 사례기 된다"며 "설계용역 뿐만 아니라 공정에 따라 시공과 감리까지도 인천 공공기관과 기업들의 참여가 가능하고, 특히 동남아시아에 인천경제자유구역의 위상이 크게 높아지는 계기가 될 것"라고 기대했다.

인천경제자유구역청 관계자는 "인천스마트시티가 인천경제자유구역의 위탁사업 뿐만 아니라 해외 스마트시티 컨설팅 등 사업 영역을 적극적으로 확장하는 것은 고무적인 일"이라며 "앞으로 인천경제자유구역 스마트시티 수출에 필요한 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.

