[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 12일부터 생활치료센터에 입소한 초등학생에게 영어학습 교재 꾸러미를 지원한다.

지원 대상은 현재 도내에서 운영 중인 치료센터 7곳에 입소했거나 입소 예정인 초등생 350명이다.

꾸러미에는 아프리카 원주민 공예품을 만들기, 남아메리카 악기 만들고 연주하기, 컬러 찰흙으로 고생대 화석 모형 만들기 등 5개 과정의 체험 학습 교구가 담겨있다.

각 10분 이내 영상으로 구성된 해당 과정의 영어 수업 콘텐츠는 '경기미래교육 파주캠퍼스' 유튜브 채널에서 시청할 수 있다.

도 관계자는 "대면 학습이 어려운 초등학생들에게 연속성 있는 학습 지원을 위해 이번 사업을 마련했다"며 "사업 성과를 분석하고 비대면 교육수요에 맞게 콘텐츠를 개발하겠다"고 밝혔다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr