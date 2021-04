'중년 소상공인', 코로나19 심리적 압박 가장 심하게 받는다

코로나블루 '노란우산 심리상담' 서비스 결과, 3월까지 210건 상담

[아시아경제 김종화 기자]노란우산에 가입한 60대 A씨는 코로나 이후 경영난으로 소득이 급감하면서 우울감이 심해졌다. 30년이 넘도록 가게를 지켰고, 성실함으로 IMF 등 고비를 넘겼으나, 코로나로 매출이 급감해 가게운영이 힘들어지자 지난 1년간 극심한 고통과 정신적 한계를 느끼게 된 것이다. 이에 A씨는 '노란우산 심리상담 서비스'를 알게 돼 상담을 받게 되었고, 2회의 무료 마음 방역을 통해 희망적인 인생관 재정립을 할 수 있었다.

코로나19로 40~60대 중장연층 소상공인들이 심각한 심리적 압박에 시달리는 것으로 나타났다.

중소기업중앙회가 운영하는 노란우산은 지난해 12월 21일 '노란우산 심리상담 서비스'를 시작, 지난 3월까지 210여건의 심리상담을 진행했다.

상담결과를 살펴보면, 연령별로는 60대 이상(24.5%), 50대(31.1%), 40대(32.1%)로 중년층이 약 90%를 차지해 코로나블루가 중장연층에게 가장 큰 영향을 미치는 것으로 분석됐다. 주제별로는 대인관계 등의 개인정서(55.8%), 가정·자녀(22.1%), 사업스트레스(11.7%), 부부·이성(10.4%) 순으로 상담을 받았다.

이처럼 코로나로 극심한 심리적 고통을 겪고 있는 소상공인들이 늘어나자 노란우산은 지난 1일부터 '노란우산 심리상담 서비스'를 기존 2회에서 3회로 확대하고, 휴폐업 고려 및 사고 등 위기상황에 있는 경우 추가 2회를 더 상담할 수 있도록 해 최대 5회까지 무료상담할 수 있게 했다.

'노란우산 심리상담 서비스'는 콜센터(1666-9988) 또는 복지플러스 홈페이지(www.8899.or.kr)를 통해 신청하면 된다. 현재 심리상담 신청 시 노란우산 마스크를 제공하는 이벤트도 진행하고 있다.

박용만 중기중앙회 공제사업단장은 "어려움을 겪고 있는 노란우산 고객들이 더 많은 심리상담 서비스를 통해 위로를 받고 희망을 얻을 수 있길 바란다"면서 "마음건강 회복지원과 함께 올해 6월부터는 한방건강 분야 상담도 선보일 계획"이라고 밝혔다.

한편, 중기중앙회가 운영하는 노란우산은 2007년 출범 후 만 14년이 되는 현재 재적가입자 144만명을 보유하고 있으며, 가입 고객에게 무료로 법률·세무·노무 등 경영자문, 재기지원·역량강화 교육, 휴양시설 할인, 종합건강검진 할인, 복지몰 할인 등 다양한 복지서비스를 제공하고 있다.

