무협, 바르셀로나서 혁신 기술 선보일 스타트업 찾는다

서울창업허브와 '22@혁신지구' 등 현지 랜드마크 무대 실증 지원

[아시아경제 김흥순 기자] 한국무역협회는 서울창업허브와 함께 스페인 바르셀로나시(市)에서 국내 스타트업 테스트베드(시험장) 사업을 추진한다고 12일 밝혔다.

테스트베드 사업은 국내 스타트업이 자사의 혁신 기술과 솔루션을 해외에서 시험해볼 기회를 제공하는 것이다. 무역협회는 이번 사업을 위해 현지 컨설팅사와 작년 1월부터 협의했으며, 도시재생의 주요 성공사례로 꼽히는 '22@혁신지구' 내 쇼핑몰에서 테스트베드 기회를 얻었다.

하반기에는 바르셀로나 사그라다 파밀리아 성당 및 구엘공원 근처의 부촌인 사리아 지역 내 쇼핑센터와 가우디 건축물로까지 테스트베드 무대를 확장할 예정이다.

앞서 무역협회는 지난 9일 서울창업허브와 '스페인 해외 실증 테스트베드(PoC) 공동 추진을 위한 업무협약'도 체결했다. 이를 토대로 8000여개에 이르는 스타트업 데이터베이스 및 해외 진출 지원 노하우와 서울창업허브의 우수 보육기업 네트워크를 결합해 국내 스타트업의 글로벌화 지원을 확대할 계획이다.

테스트베드 사업에 참여하고자 하는 스타트업은 오는 21일까지 무역협회 홈페이지(www.kita.net)에서 신청하면 된다.

이동기 무역협회 혁신성장본부장은 "22@혁신지구는 혁신기술 실증을 위한 리빙랩(생활 속 연구실)으로 주로 활용되는 곳이고, 사업 협력 예정인 현지 운영사들은 유럽 전역에 포트폴리오를 구축하고 있다"며 "국내 스타트업이 이번 테스트베드를 경험 삼아 유럽 전역으로 진출할 기회를 얻을 수 있을 것"이라고 말했다.

