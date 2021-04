관악구 별빛내린천 신림2교 벽천분수 조성

벽천분수 설치공사 시행, 주민 친수공간 제공으로 다시 찾고 싶은 별빛내린천 조성...안개분수, 조명 포함된 분수 설치로 경관 개선 등 별빛내린천 명소화 가속

[아시아경제 박종일 기자] 관악구(구청장 박준희)는 별빛내린천을 이용하는 주민에게 여름철 무더위 쉼터이자 휴식공간을 제공하기 위해 별빛내린천 신림2교 벽천분수 설치공사를 한다.

지난 3월 착공한 '별빛내린천 신림2교 벽천분수 설치공사'는 별빛내린천 신림2교 좌안 하류에 야간조명 및 안개분수 등 다양한 분수시스템이 포함된 벽천분수(L=20m, H=4.5m, B=4m)를 설치하는 공사로 올 5월 준공을 목표로 공사를 시행하고 있다.

구 관계자는 "이번 공사를 통해 여름철 도심의 열섬효과를 완화하여 주민에게 시원하고 쾌적한 산책환경을 제공할 계획이며, 야간에는 벽천분수의 조명시스템을 이용, 별빛내린천 야간경관을 개선하는 등 별빛내린천을 우리 지역 명소로 자리 잡을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다.

박준희 구청장은 “이번 별빛내린천 신림2교 벽천분수 설치공사를 통해 주민에게 친수공간을 제공, 별빛내린천을 찾아오는 관광객이 증가하고 별빛내린천이 관악구의 대표적 명소로 재탄생할 것을 기대한다”고 말했다.

