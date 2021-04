NS홈쇼핑, 밀양시와 ‘농식품 유통·판매·소비촉진 확대’ 업무협약 체결

[아시아경제 임춘한 기자] NS홈쇼핑은 밀양시와 농식품 유통·판매·소비촉진 확대를 위한 업무협약을 체결했다고 12일 밝혔다.

이번 업무협약을 통해 NS홈쇼핑과 밀양시는 ▲농산물 가격 및 수급 안정을 위한 온·오프라인 입점 및 소비 촉진 행사 ▲안정적 판로 지원 ▲밀양 농산물 마케팅 홍보 지원 ▲농촌 삶의 질 향상을 위한 농촌 나눔 활동 ▲농촌 활력 사업 추진 등을 함께 추진해 나갈 예정이다.

박일호 밀양시장은 “밀양시의 품질 좋은 농특산물과 농산물 판매에 최고의 전문성을 가진 NS홈쇼핑의 다양한 유통판매 전략·마케팅 노하우가 시너지를 발휘해 밀양농업의 6차산업화를 앞당기고 농특산물 유통시장에 새로운 활력을 불어넣기를 기대한다”고 말했다.

조항목 NS홈쇼핑 공동대표이사는 “업계 최고의 상품화 경험과 품질관리 역량을 백분 활용해 말양시 농가의 판로개척과 마케팅 활성화를 지원할 것"이라며 "이번 업무협약이 지자체와 유통사의 상생협력 우수사례가 되기를 바란다"고 밝혔다.

