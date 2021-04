美 국무장관, "대만 방위 보장하는 '대만관계법' 지지"...中에 경고(종합)

"서태평양 현상유지 바꾸려한다면 심각한 실수"

"中, 코로나19 사태 초기 제대로 조치 취하지 않아"

[아시아경제 이현우 기자] 토니 블링컨 미 국무부장관이 중국의 대만에 대한 공격적인 활동에 우려를 표하면서 미국이 대만의 방위와 안보를 약조한 '대만관계법'을 지지한다고 강조했다. 이어 중국을 겨냥, 서태평양 지역의 현 상황을 바꾸려하는 세력에 대해서는 심각한 실수가 될 것이라 강하게 경고했다. 이와함께 중국이 코로나19 사태 초기 투명한 정보공개를 하지 않았다며 중국에 대한 공세적 발언을 이어갔다.

NBC방송 등 외신에 따르면 11일(현지시간) 토니 블링컨 미국 국무장관은 이날 NBC방송과의 인터뷰에서 "미국은 대만관계법에 따라 대만이 자신을 방어하고 서태평양에서 평화와 안보를 유지할 수 있는 능력을 갖추도록 보장하기 위한 오랜 약속을 갖고 있다"며 "내가 말할 수 있는 것은 우리는 대만이 방어능력에 대한 진지한 약속을 갖고 있다는 것이며 우리는 그러한 약속을 지지할 것"이라고 강조했다.

블링컨 장관은 이어 "중국이 대만에 대한 점점 더 공격적인 행동을 하고 있는 것에 우려하고 있다"며 "어느 누구든 힘으로 서태평양의 현재 상황을 바꾸려 하는 것은 심각한 실수가 될 것"이라고 강하게 경고했다.

대만관계법은 미국이 1979년 대만의 방위를 보장한다는 내용의 국내법이다. 당시 미국은 중국과 수교를 체결하면서 대만과 단교했지만 대만에 무기수출을 지속하고 대만의 방위를 보장하며, 중국과 강요된 협정을 맺지 않도록 한다는 내용을 골자로 하는 대만관계법을 체결한 바 있다. 미국 정부는 최근 반중전선을 강화하면서 대만과의 접촉도 확대해왔으며 지난 9일 미 국무부가 미 정부 차원에서 대만과의 교류를 장려하는 새 지침을 내놓으면서 대중 압박을 더욱 강화하고 있다.

블링컨 장관은 코로나19와 관련된 중국책임론도 함께 거론하며 대중압박성 발언을 이어갔다. 그는 "중국은 코로나19 초기 단계에서 필요한 일을 하지 않았다는 것을 알고 있다"며 "중국은 피해상황과 코로나19와 관련된 정보를 실시간으로 국제 전문가들에게 투명하게 공개하지 않았다"고 비난했다. 이어 "더 투명하고 강력한 글로벌 보건시스템 구축을 위해 세계보건기구(WHO)가 개혁돼야하며, 중국도 여기에 앞장서야할 것"이라고 강하게 요구했다.

