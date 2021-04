[오늘날씨] 전국에 비 소식…강풍·풍랑 주의

[아시아경제 황수미 기자] 월요일인 12일은 전국이 대체로 흐린 가운데 오후부터 전국에 비가 내릴 전망이다.

기상청에 따르면 이날 전국은 동해상에서 동진하는 고기압의 가장자리에 들다가 차차 중국 산둥반도 부근에서 북동진하는 저기압의 영향을 받겠다.

기압골의 영향으로 오전에는 경기권 서해안과 충남 서부, 전라권, 경남 서부로, 오후에는 전국 대부분 지역으로 확대되겠다.

지역별 예상 최저기온은 △서울 13도 △인천 13도 △수원 11도 △춘천 9도 △강릉 12도 △청주 11도 △대전 10도 △전주 12도 △광주 12도 △대구 9도 △부산 12도 △제주 15도다.

낮 최고기온은 △서울 16도 △인천 16도 △수원 16도 △춘천 16도 △강릉 19도 △청주 16도 △대전 17도 △전주 18도 △광주 17도 △대구 17도 △부산 18도 △제주 20도로 예상된다.

미세먼지 농도는 전 권역이 '좋음'∼'보통'으로 예상된다. 다만 일부 중서부지역은 국내 발생 미세먼지가 축적돼 오전에 일시적으로 '나쁨' 수준을 보이겠다.

기상청은 "강풍으로 인한 피해가 없도록 야외에 설치된 선별진료소, 건설 현장, 비닐하우스, 신호등 등의 시설물과 낙하물, 간판의 위험 요소를 사전에 점검해 대비하길 바란다"고 당부했다.

황수미 인턴기자 choko216@asiae.co.kr