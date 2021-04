[세종=아시아경제 권해영 기자] 산업통상자원부는 전기위원회 신임 위원에 홍혜란 에너지시민연대 사무총장 등 3명을 비상임 위원으로 위촉했다고 11일 밝혔다.

소비자·법률·전기 관련 단체 전문가들로 임기는 3년이다.

홍 신임 위원은 에너지시민연대 사무총장, 중앙환경분쟁 조정 정부위원 등을 거친 소비자 분야 전문가다. 강정혜 위원은 서울시립대 법학전문대학원 교수, 법령해석심의위 정부위원 등을 지냈다. 정동희 위원은 한국전력거래소 이사장이다.

전기위원회는 전기사용자의 권익 보호에 관한 사항을 심의하고, 전기사업과 관련된 분쟁의 재정을 담당한다. 위원은 산업부 장관 제청으로 대통령이 위촉하며 위원장과 산업부 상임위원(에너지자원실장), 비상임위원 7명 등 모두 9명으로 구성된다.

