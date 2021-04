[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주광역시에서 사흘만에 재차 코로나19 확진자가 나오지 않았다.

11일 광주시에 따르면 전날 신규 확진자는 0명이다.

지난 7일 이후 사흘만이자 이달로 치면 3번째로 확진자 없던 날이다.

전날 실시한 1781명의 코로나19 검사 결과 전원 음성이 나왔다.

광주 지역 누적 확진자는 9일부터 2234명을 유지하고 있다.

기존 확진자의 접촉자로 분류된 자가 격리자는 692명이다.

5개 자치구별 확진자 발생 현황을 보면 광산구가 655명으로 가장 많았고, 북구 590명, 서구 468명, 남구 212명, 동구 117명 등 순이었다.

