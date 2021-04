[아시아경제 이준형 기자] 인천 정계 원로 중 한 명인 서정화 전 국회의원이 10일 오전 숙환으로 별세했다. 향년 82세.

서 전 의원은 경기도 양평 출생이다. 인천고와 육군사관학교를 졸업했다. 15년 동안의 군 생활을 거치고 1978년 육군 중령으로 예편했다.

1985년 12대 총선에서 전국구 의원으로 당선됐다. 전두환 정권 당시 집권 여당인 민주정의당 소속이었다. 인천 중구·동구를 중심으로 한 지역구에서 13·14·15대 총선을 연이어 승리하며 4선을 달성했다.

김대중 정부가 출범한 1998년 새정치국민회의에 입당해 부총재에 올랐다. 2000년 16대 총선에서 5선에 도전했지만 낙선했다.

유족으로는 부인 정청자씨와 3남이 있다.

빈소는 인하대병원 장례식장 3호실. 발인은 12일 오후 7시. 장지는 국립서울현충원이다.

