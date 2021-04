핑거, 19.6억원 규모 타법인 주식 취득 결정

[아시아경제 이선애 기자] 핑거 핑거 163730 | 코스닥 증권정보 현재가 20,750 전일대비 150 등락률 +0.73% 거래량 240,239 전일가 20,600 2021.04.09 15:30 장마감 관련기사 핑거, 외국인 1000주 순매수… 주가 4.83%핑거, 검색 상위 랭킹... 주가 1.09%‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제 close 는 19억6000만원 규모의 타법인(마이앨리) 주식 및 출자증권 취득을 결정했다고 9일 공시했다. 이는 자기자본 대비 11.17%에 해당한다. 취득 후 소유주식수는 56만주로 지분비율은 43.08%다. 취득목적은 소상공인 대상의 B2C핀테크 서비스 확대 및 마이데이터 사업과 연계한 새로운 서비스 사업모델 창출이다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr