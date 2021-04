野, 정부 AZ 백신 접종 번복 비판…"대체 백신 찾아라"

"언제까지 거리두기 계속되나, 다양한 백신 확보해야"

[아시아경제 박준이 기자] 정부가 잠정 중단했던 아스트라제네카(AZ) 코로나19 백신 접종을 재개하기로 하자 야권이 반발하고 나섰다.

9일 오전 김예령 국민의힘 대변인은 논평을 내고 "정부가 '안전을 고려한 선제적 조치'로서 AZ 백신의 만 60세 미만 접종을 보류한 지 불과 하루 만에 다시 접종 재개로 가닥을 잡았다"고 말했다.

김 대변인은 "국내에서 백신 접종이 시작된 지난 2월부터 지금까지 채 두 달이 지나지 않았지만 접종 연기 및 보류는 벌써 두 번째다"라고 설명했다.

이어 "사실상 정부의 이런 접종 재개 움직임은 대체 가능한 방안이 없기 때문으로 해석된다"고 말했다. 덧붙여 "보건당국이 발표한 계획에 따르면 2분기에 백신을 맞을 1150만3400명 중 770만5400명이 AZ 백신을 접종할 예정"이라며 "현재로선 이만한 인원이 접종할 다른 백신이 없다는 것"이라고 강조했다.

그러면서 "정부는 이제라도 '백신 실기'를 인정한 후 백신에 대한 철저한 안전성 조사로 국민 불안감을 해소"하라며 "교차 접종과 백신 다각화를 통해 전 국민 집단 면역 형성을 신속히 달성하라"고 밝혔다.

국민의당도 이날 정부의 백신 접종 방침을 지적하며 문제가 많은 AZ 백신을 대체할 다른 백신을 찾아야 한다고 밝혔다. 이날 오후 홍경희 국민의당 수석부대변인은 논평을 통해 "애당초 사회적 거리두기는 코로나 백신이 개발되기 전에 미봉책일 뿐"이라며 "1년간 국민들의 적극적인 희생과 협조가 있었다면 정부는 그 시간에 충분하고 다양한 백신 확보에 총력을 기울였어야 한다"고 비판했다.

또 "지난 7일 유럽 의약품 청은 AZ 백신이 혈전증과 연관성이 있다는 발표를 했다. 우리나라도 접종 후 혈전증을 보인 환자가 3명이 나왔다"며 "당황한 정부 당국은 유럽 약품청의 입만 쳐다보며 접종 중단과 재개를 반복하고 있는 실정"이라고 말했다.

이어 "결국 우리 정부는 다른 국가가 사용을 꺼리는 백신을 잔뜩 받아오고 치적인 양 홍보한 낯 뜨거운 행태를 보인 것"이라고 지적했다.

그는 "정부는 언제까지 사전적 대책 없이 사후적 확진자 숫자에만 매달리는 사회적 거리두기만 반복될 것인가"라며 "하루 속히 불안한 AZ 백신을 대체할 백신 접종 계획을 발표해 국민들의 불안감을 해소시키기 바란다"고 촉구했다.

