[아시아경제 김수환 기자] 일본 정부가 후쿠시마 방사능 오염수 방류 결정을 내린 것으로 알려졌다. 주민들의 반대에도 정부가 이 같은 결정을 내리면서 논란이 예상된다.

9일 교도통신은 이날 소식통을 인용해 일본 정부가 후쿠시마 원자력 발전소에 보관돼 있던 방사능 오염수를 바다에 방류한다는 방침을 승인한 것으로 보인다고 전했다. 하지만, 후쿠시마 어민들과 지방 정부 관계자들이 평소에 오염수 해양방류를 반대해 왔다는 점에서 정부에 대한 비판이 확산될 것이라는 관측이 나온다.

교도통신은 "지역 어민들과 지방 정부 당국이 오염수 해양방류 방침을 지속적으로 반대해왔다"며 "오염수가 방류될 경우 후쿠시마산 해산물 수요가 급감할 것이라는 우려가 나왔기 때문"이라고 전했다.

