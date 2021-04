민주당 초선들 "기득권 정당 됐다…1년 전 초심으로 돌아가 변화하겠다"

[아시아경제 박철응 기자] 더불어민주당 초선 의원들이 1년 전의 초심으로 돌아가 당의 변화를 이끌어내겠다고 했다.

이들은 9일 공동 입장문을 통해 "저희 초선의원들부터 달라지겠다. 민주당 혁신에 앞장서겠다. 당 혁신의 주체가 되겠다"고 강조했다.

그동안 크게 목소리를 내지 않았던 초선 의원들이 보궐 선거 패배 이후 역할을 하겠다고 공언한 것이다.

이들은 "정책 전반과 당의 운영 방식, 업무 관행, 태도 등에 대해 철저하게 점검하고 쇄신안을 마련하겠다"면서 "초선의원 전체 모임을 공식화하고 당 혁신 논의를 위한 조직을 결성하겠다. 초선의원 총회를 수시로 개최하고 성역 없이 끝까지 토론하겠다"고 밝혔다.

당 지도부 구성의 변화를 위해서도 적극 나서겠다는 뜻도 밝혔다. 새롭고 눈에 띄는 변화를 이끌어내겠다는 취지다.

이들은 "1년 전의 초심으로 돌아가겠다"면서 "현장에 밀착하겠다. 더불어민주당이 국민의 눈높이에 맞는 정당, 국민의 기대에 부응하는 정당으로 다시 태어나도록 하겠다"고 했다.

이들은 또 "어느새 민주당은 '기득권 정당'이 되어 있었다"면서 "우리가 모든 것을 할 수 있다는 과신, 일단 시작하고 계획을 만들어가면 된다는 안일함, 그리고 우리의 과거를 내세워 모든 비판을 차단하고 나만이 정의라고 고집하는 오만함이 민주당의 모습을 그렇게 만들었다"고 반성하기도 했다.

