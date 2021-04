'정치색 논란' MBC 기상캐스터 "정치적 의도 없어, 허위사실 강경 대응"

[아시아경제 이주미 기자] MBC가 운영하는 '날씨 유튜브' 채널이 때아닌 정치색 논란에 휘말렸다. 해당 채널은 날씨를 전달하는 과정에서 '속상하지만 괜찮아'라는 제목을 달았고 이 제목이 4·7 재보궐 선거에서 참패한 더불어민주당을 위로하는것 아니냐는 의혹이 불거졌다. 당시 날씨를 전달한 기상캐스터는 법적 대응을 시사했다.

8일 박하명 기상캐스터는 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올린 사과문에서 '속상하지만 괜찮아' 문구를 쓴 배경을 설명했다. 날씨를 전하는 과정에서 실수가 있었고, 그에 대한 자신의 감정 표현에 불과하다고 밝혔다.

박 캐스터는 SNS에 올린 글에서 "오늘 아침, MBC 뉴스 투데이 1부 날씨에서 준비한 멘트를 잊고 버벅거리는 실수가 있었다"며 운을 뗐다. 이어 "방송을 시작한 이후 가장 큰 생방송 실수로 속상한 마음에 썸네일에 '속상하지만 괜찮아, #봄이야'라는 제목을 적었다"며 "시기를 생각하지 못하고 제목에 감정을 표현해 의도와 상관없이 정치적인 색깔로 오해받을 수 있게 한 점에 대해 극구 죄송스럽다"고 사과했다.

그러면서 "하지만 그 어떤 정치적 견해나 의견으로 표현을 한 것이 아님을 재차 밝힌다"며 "위 일과 관련 없는 허위사실과 명예훼손의 내용을 담은 글, 욕설과 댓글 등에 모두 법적으로 강경 대응하겠다"고 덧붙였다.

앞서 이날 오전 MBC 유튜브 날씨 버라이어티 채널 '오늘비와?'는 출근길 날씨 영상에서 '속상하지만 괜찮아… #봄이야'라는 제목을 게재했다.

이에 전날(7일) 서울·부산시장 보궐선거 결과가 나온 이 날 아침 '속상하다'는 제목은 정치색을 드러낸 것 아니냐는 비판이 나왔다.

누리꾼들은 "도대체 뭐가 속상하다는 거냐", "일기예보 중에도 정치색을 드러낼 수 있네" 등의 댓글을 통해 지적했다.

논란이 커지자 채널 운영자는 제목을 '완연한 봄'으로 수정하고 "오해를 불러일으킬 만한 제목을 붙인 점 사과드린다"고 했다.

이어 "기상캐스터가 아침 방송을 맡은 지 나흘째밖에 안 돼 방송이 매우 불안정하다"며 "오늘 첫 번째 방송에서 유독 실수가 많아 본인의 날씨 방송에 대해 속상한 점이 있었다고 한다"고 해명했다.

하지만 논란은 쉽게 가라앉지 않았고, 영상은 현재 삭제된 상태다.

