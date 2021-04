HDC현대산업개발 '군산 호수공원 아이파크' 4월 분양

은파호수공원을 품은 쾌적한 주거환경

HDC현대산업개발은 전라북도 군산시에서 '군산 호수공원 아이파크'를 4월 분양할 예정이라고 9일 밝혔다.

단지는 전라북도 군산시 지곡동 산66번지 일원에 들어서며, 지하 3층~지상 29층, 10개 동, 전용면적 84~238㎡ 총 665가구 규모로 조성된다. 타입별로는 ▲84㎡A 255가구 ▲84㎡B 118가구 ▲118㎡ 157가구 ▲146㎡ 120가구를 비롯해 펜트하우스 ▲119㎡ 11가구 ▲181㎡ 2가구 ▲238㎡ 2가구로 구성된다.

단지를 남향 위주로 배치해 채광과 통풍을 극대화했으며, 중대형 평형을 주력으로 4·5bay 설계와 펜트하우스 가구를 구성했다. 또, 가구 내에는 공간 활용도를 높이는 수납공간과 특화 설계를 적용했다.

군산 대표 관광지인 은파호수공원(257만여㎡ 규모)이 인접해 있으며, 일부 가구에서는 호수공원 조망이 가능하다. 사업지 인근으로 새들공원, 수송근린공원, 점방산, 장계산, 월명산 등 녹지환경이 풍부하다.

지곡초등학교가 도보권에 있으며, 동원중학교, 군산여자상업고등학교, 군산시립도서관도 가까이 위치해 있다. 인근에는 동산중학교 이전 사업도 예정돼 있다.

단지 인근 새만금북로, 공단대로, 월명로, 대학로 등을 이용해 군산 전지역 및 전주, 익산 등 주변도심권 이동이 가능하다. 군산 일반산업단지, 군산 국가산업단지, 군산 자유무역지역, 군산2 산업단지, 새만금 산업단지로도 출퇴근이 용이하다. KTX익산역, 서해안고속도로(동군산IC)를 통한 광역 교통망도 이용 가능하다.

사업지 인근에는 새만금 산업단지 개발을 비롯해 군산 강소연구개발특구와 군산·새만금 산업단지 등이 있어 산업 배후 단지로서의 수혜도 기대된다.

'군산 호수공원 아이파크'의 견본주택은 군산시 미장동 535번지(미장중앙사거리)에 마련될 예정이다.

