[아시아경제 부애리 기자] 9일 네이버 뉴스 PC와 모바일 버전에서 댓글 서비스 오류가 발생해 이용자들이 불편을 겪고 있다.

이날 오전 네이버 PC와 모바일 버전에서 뉴스 기사 댓글을 클릭하면 '댓글 로딩에 실패하였습니다'라는 문구만 뜬다.

네이버는 "뉴스 기사 하단에 제공하는 댓글이 일부 페이지에서 제공되지 않는 현상이 발생하고 있다"면서 "발생 원인을 파악하고 있다"고 설명했다.

네이버는 앞서 지난달 24일 오후 디도스 공격을 당해 1시간 가량 네이버 뉴스·블로그·카페 등 각종 서비스에서 접속이 불안정한 오류가 발생한 바 있다.

