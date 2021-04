서울시설공단, 안전보건경영시스템 'KOSHA-MS' 인증 획득

[아시아경제 임철영 기자] 서울시설공단이 공사현장의 시민 편의를 높이고 근로자와 현장의 안전성을 향상시키기 위한 노력의 일환으로 안전보건경영시스템(KOSHA-MS) 인증을 획득했다고 9일 밝혔다.

안전보건경영시스템(KOSHA-MS) 인증은 산업재해 예방을 위해 안전보건관리체계를 얼마나 잘 갖추고, 실제 이행하는지를 엄격하게 객관적으로 검증하는 제도로 △안전보건 경영체계 △안전보건 활동 △안전보건경영 관계자 면담 △매뉴얼 등 다양한 부문을 종합적으로 심사·평가해 결정된다.

공단은 안전보건경영시스템으로의 인증 전환을 통해 소규모 공사현장의 안전 사각지대를 찾아 해소하고 현장 근로자에게 ‘안전하게 일할 권리’와 ‘쉴 권리’를 보장하는 노동존중을 실천하기 위해 안전보건활동과 선제적인 산업재해 예방활동에 박차를 가할 계획이다.

조성일 이사장은 “이번 인증 획득으로 공단의 안전보건경영 수준이 더욱 높아질 것으로 기대한다”며 “지속적으로 안전보건 분야를 발전시켜 시민을 비롯해 직원과 근로자의 안전 증진을 위해 최선을 다 하겠다”고 말했다.

