[아시아경제 이선애 기자]

<장 마감 후 주요 공시>

◆신성이엔지=최대주주 이완근 외 18인에서 이지선 외 19인으로 변경

◆금호산업=금호건설로 변경상장

◆대유에이텍=제 24회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 110억원 발행 결정

◆이스타코=9일 종가가 7일 종가 대비 40% 이상 오르고 투자경고종목 지정 전일 종가보다 높은 경우 매매거래 정지

◆지코=김형철 대표이사 관련 횡령·배임 혐의 및 자본시장법·외부감사법 위반 혐의 발생

◆흥아해운=주권 상장폐지 관련 이의신청서 제출

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr