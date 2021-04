아워홈, 홍콩 대표메뉴 ‘콘지’ 신제품 4종 출시

[아시아경제 이승진 기자] 아워홈은 홍콩 현지음식 ‘콘지’를 간편식으로 출시한다고 8일 밝혔다.

홍콩 시민들의 대표적인 아침식사 메뉴인 ‘콘지’는 맵쌀을 갈아서 만든 광둥식 죽이다. 우리나라의 쌀죽과 유사하다. 소고기, 돼지고기, 닭고기, 해산물 등 기호에 따라 다양한 토핑을 추가해 다채로운 맛을 낼 수 있다.

아워홈이 출시한 콘지 간편식은 ▲소고기 콘지 ▲닭고기 콘지 ▲미인 소고기 콘지 ▲미인 닭고기 콘지 총 4종이다. 안남미를 사용해 3시간 이상 끓여 부드러운 식감을 최대한 살렸다. 고기 고명을 각각 별도 포장해 기호에 따라 즐길 수 있다.

이번 신제품은 파우치 2종, 컵용기 2종으로 포장 형태를 달리해 선보인다. 파우치 제품은 ▲소고기 콘지 ▲닭고기 콘지 총 2종으로, 끓는 물 혹은 전자레인지에서 약 3분간 조리하면 완성된다.

컵용기 제품은 다이어트나 건강식을 즐기는 사람들에게 제격이다. ▲미인 소고기 콘지 ▲미인 닭고기 콘지 2종으로 각 제품마다 칼로리는 100㎉이하다. 컵에 동봉된 고기 고명과 콘지를 붓고 전자레인지에 조리하면 간편하게 홍콩 현지의 맛을 느낄 수 있다. 최대 3개월까지 냉장 보관 가능하다.

아워홈 콘지 4종은 아워홈 자사 공식 온라인몰 ‘아워홈 식품점몰’을 비롯해 홈플러스 등 할인점, 기타 오픈마켓에서 구매할 수 있다.

아워홈 관계자는 “최근 간편식으로 해외여행의 아쉬움을 달래는 소비자가 늘면서 새로운 메뉴를 찾는 수요 역시 증가함에 따라 홍콩 대표메뉴인 ‘콘지’ 신제품 4종을 출시했다”며 “간편식에 대한 소비 취향이 다양화되고 있는 만큼 이번 신제품도 소비자 호응이 클 것으로 기대한다”고 말했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr