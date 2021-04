[아시아경제 공병선 기자] 코오롱글로벌 코오롱글로벌 003070 | 코스피 증권정보 현재가 20,850 전일대비 400 등락률 -1.88% 거래량 85,613 전일가 21,250 2021.04.07 15:30 장마감 관련기사 코오롱글로벌, 1454억 규모 대전 가오동 공사 수주[e공시 눈에 띄네] 코스닥-25일코오롱글로벌, 1127억 규모 공동주택 신축공사 계약 체결 close 은 산곡6 주택재개발정비사업조합과 1049억원 규모의 공급 계약을 체결했다고 7일 공시했다.

이는 최근 매출액의 2.67%에 해당하는 액수다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr