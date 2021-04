[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주 광산경찰서(서장 김광남)는 등굣길 어린이 보호구역 ‘교통안전캠페인’을 전개했다고 7일 밝혔다.

캠페인은 어룡초등학교에서 교통경찰관, 학교폭력전담경찰관, 우산지구대, 교사, 녹색어머니회, 모범운전자회와 합동 진행됐다.

최근 빈번히 발생하는 어린이보호구역 내 교통사고 예방을 위한 어린이 통학로 확보, 횡단보도 이용 등 어린이 보행 안전 지도를 실시했다.

또 포돌이·포순이 캐릭터 연필 등 교통안전 홍보용품도 함께 배부했다.

김광남광산경찰서장은 “앞으로도 어린이보호구역 내 교통사고 예방과 학교폭력 근절을 위해 협력단체와 함께 합동 캠페인 등 보호활동을 지속적으로 실시할 것”이라며 “아이들이 안전한 등하굣길이 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

