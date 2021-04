해남군, 고천암 들녘 올해 ‘첫 모내기’

국내 육성 극조생종 ‘진옥벼’ 7월 수확 햅쌀 시장 겨냥

[아시아경제 호남취재본부 김 현 기자] 전남 해남군(군수 명현관)은 고천암 들녘에서 7일 올해 첫 모내기가 시작됐다고 밝혔다.

전년보다 한 달가량 빠른 이른 시기로, 노지 모내기는 전남에서 처음이다.

모내기한 품종은 극조생종인 진옥벼로, 모내기 이후 110일 정도 짧은 생육기간을 거쳐 오는 7월 말에 햅쌀 첫 수확을 할 예정이다.

또한 수확 후 8월 초에 바로 2기작 조생종 벼를 심어 10월 말에 수확하는 2기작 재배 실증도 한다.

해남군은 최근 기상 이변에 따른 잦은 태풍과 집중호우를 피하고, 햅쌀 틈새시장 공략을 위해 벼 조기재배 면적을 확대해 나가고 있다.

특히 2기작이 가능한 극조생종 품종을 5㏊가량 조성, 고가의 햅쌀 시장을 선점해 나간다는 계획이다.

한편 이번 모내기 행사에는 육묘상 관주처리와 자율주행 이앙기를 활용한 모내기 시연도 선보였다.

호남취재본부 김 현 기자 kh0424@asiae.co.kr