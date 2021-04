LG하우시스 오로라시리즈 신제품 3종 출시

[아시아경제 최대열 기자] LG하우시스 LG하우시스 108670 | 코스피 증권정보 현재가 84,000 전일대비 1,400 등락률 +1.69% 거래량 128,151 전일가 82,600 2021.04.07 14:53 장중(20분지연) 관련기사 LG하우시스 바닥재, 레드닷 디자인상 받아LG그룹, ESG·내부거래위원회 신설…구광모號, 지배구조 개선 속도낸다LG하우시스, 제 1회 LG Z:IN 인테리어 디자인 공모전 시상식 개최 close 는 인조대리석 ‘하이막스 오로라’ 시리즈 신제품 3종을 7일 내놨다. 에크루·프로스트·미드나잇이라는 이름이 붙었으며 나뭇잎의 결 같은 흐름인 베인 무늬를 자연스럽게 표현한 게 특징이다.

이 시리즈는 앞서 2019년 6종이 나온 후 지난해 6종, 이번에 3종이 추가돼 총 15종으로 늘었다. 하이막스 오로라 시리즈는 극지방에 나타나는 오로라 같은 천연 대리석의 무늬를 인조대리석에 구현한 디자인으로 국내외에서 인기를 끌고 있다. 이 회사 전체 인조대리석 전체 매출 가운데 20% 정도를 차지하는 주력 제품이다.

새 제품은 천연 대리석 고유 무늬를 제품 전체에 고르고 안정적으로 분포시켜 가시공 과정에서 생기는 접합 부위의 자연스러운 마감처리가 가능하다고 회사는 설명했다. LG하우시스는 글로벌 인조대리석 시장점유율 20% 정도로 미국 듀폰에 이어 2위다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr