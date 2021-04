대전 사회적 거리두기 2단계 격상…식당·카페·학원 등 영업시간 제한

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전시가 사회적 거리두기를 현 1.5단계에서 2단계로 격상한다. 10대를 중심으로 지역 내 'n차 감염‘이 확산되는 상황을 우려해 내려진 결정이다.

시는 8일~18일 사회적 거리두기를 2단계로 격상한다고 7일 밝혔다. 최근 학교와 학원을 중심으로 10대 중·고등학생의 n차 감염이 지속되는 상황을 고려한 조치다.

사회적 거리두기 2단계 시행으로 지역에선 식당, 카페, 유흥시설, 노래연습장, 실내체육시설, 학원 등은 저녁 10시부터 운영이 금지된다. 단 식당과 카페는 저녁 10시 이후로도 포장과 배달은 허용한다.

특히 일선 학교의 경우 밀집도를 전체의 1/3로 제한하고 종교시설은 전체 좌석의 20% 이내로만 모일 수 있게 한다.

시는 사회적 거리두기 강화와 함께 실효적 방역이 이뤄질 수 있도록 대전시교육청, 대전경찰청 등 유관기관과 합동단속도 강화할 방침이다.

앞서 대전에선 감성주점·포차, PC방 등지에서 집단감염 사태가 발생하지 않도록 지난 4일부터 선제적으로 영업을 제한하는 내용의 행정명령을 내렸다.

하지만 학교와 학원 등지에서 코로나19 확진 사례가 계속 나오면서 긴급하게 사회적 거리두기 단계를 높이게 됐다는 것이 시의 설명이다.

허태정 대전시장은 “그간 비교적 안정적이던 대전지역 코로나19 상황이 최대 위기상황으로 치닫고 있다”며 “이러한 상황에서 학교, 학원 등지를 연결고리로 지역사회에 코로나19가 재확산 되는 것을 신속하게 막야야 한다는 것이 시의 판단”이라고 강조했다.

그러면서 “시민들은 코로나19가 더 이상 지역사회에 확산되지 않도록 ‘모두가 멈춤의 시간’을 실천해 줄 것을 간곡히 당부드린다”며 “만남과 외출을 자제하고 당분간 타 지역 나들이를 삼갈 것을 요청드린다”고 말했다.

한편 전날 저녁 지역에선 총 28명(1432번~1459번)의 확진자가 추가 발생했다. 이중 21명(1436번·1439번·1443번~1459번)은 대전 동구 가양동 보습학원을 연결고리로 감염된 것으로 조사된다. 현재까지 집계된 보습학원 연관 확진자 수는 총 61명이다.

이외에도 최근 지역에선 자매교회 모임 관련 확진자가 총 39명으로 늘어나는 등 n차 감염 사례가 끊이지 않고 있다.

