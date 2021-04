이번엔 폰·가전으로…삼성, 1분기 영업이익 9.3조원 '깜짝 실적'(종합)

전년보다 44%↑… 매출액 65조원

모바일 부문 최대 4.5조원으로 성장 견인



삼성전자가 코로나19 장기화와 기상이변 등 악조건에도 올해 1분기 9조원이 넘는 영업이익을 올렸다. 주력인 반도체가 기대보다 부진했으나 스마트폰과 TV·가전 등 완성품(세트) 판매가 이를 상쇄하면서 '어닝 서프라이즈(깜짝 실적)'를 기록했다. LG전자도 프리미엄 TV와 가전이 특수를 누리면서 창사 이래 분기 최대 실적을 냈다.

삼성전자는 지난 1~3월 연결 재무제표 기준 매출액 65조원, 영업이익 9조3000억원으로 잠정 집계됐다고 7일 공시했다. 매출은 지난해 1분기(55조3300억원) 대비 17.48%, 전 분기(61조5500억원) 대비로는 5.61% 증가했다. 영업이익은 전년 동기(6조4500억원)와 비교해 44.19% 늘었으며 전 분기(9조500억원) 대비로는 2.76% 증가했다. 매출의 경우 역대 최대치를 기록했던 지난해 3분기(66조9600억원)에 버금가는 수준이며 영업이익은 8조9000억원 안팎을 예상했던 시장의 평균 전망치(컨센서스)를 상회했다.

프리미엄TV 등 가전 보복소비 '쑥'

美공장 정전 여파 반도체는 부진

삼성전자가 1분기 양호한 실적을 낸 동력으로는 스마트폰과 TV·가전 등 세트 부문이 꼽힌다. 잠정 실적 발표여서 사업 부문별 실적은 공개하지 않았으나 코로나19로 억눌렸던 소비 심리가 폭발하는 ‘펜트업’ 효과로 IT·모바일(IM) 부문은 최대 4조5000억원, 소비자가전(CE) 부문은 1조원 안팎의 영업이익을 올렸을 것으로 업계는 추정하고 있다.

반도체는 연초 D램 가격 상승에도 불구하고 미국 한파로 텍사스주 오스틴 공장이 가동을 중단한 여파가 발목을 잡으면서 영업이익이 전년 동기보다 감소한 3조원 중반대로 예상됐다. 대신 반도체 가격의 오름세가 2분기부터 본격화할 것이라는 전망이 우세해 2분기 이후 반도체 실적 전망은 밝다.

LG전자, 창사 이래 분기 최대 실적

한편 LG전자는 올해 1분기 매출액 18조8057억원, 영업이익 1조5178억원의 잠정 실적을 이날 공시했다. 매출액은 전년 동기 대비 27.7%, 영업이익은 39.2% 각각 늘어 나란히 분기 최대 실적을 새로 썼다. 글로벌시장에서 유기발광다이오드(OLED) TV 등 프리미엄 제품의 판매량이 늘고, 위생 제품 중심의 생활가전이 인기를 얻은 결과다.

LG전자가 오는 7월 철수하기로 결정한 스마트폰 사업의 누적 적자는 5조원대로 알려졌다. 대신 미래 사업으로 내세운 자동차 전장 부문이 빠르게 성장하면서 연간 실적 개선에 대한 기대감이 커졌다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr