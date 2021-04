롯데, 엘탭 9년만에 확 바꾼다…객관식 풀이→과제 해결

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데는 7일 채용 과정에서 활용하는 자체 인·적성 검사 엘텝(L-TAB)을 도입 9년 만에 전면 변경한다고 밝혔다. 기존의 객관식 위주 문제 풀이를 다양한 과제를 해결하는 방식으로 바꾼 것이 골자다.

롯데인재개발원에 따르면 엘탭은 실제 업무 상황에서 경험할 수 있는 다양한 과제를 해결하는 방식으로 바뀐다. 이메일, 보고서, 메신저 등에서 문제해결에 필요한 정보들이 제공된다. 이러한 진단 방식은 국내외 인적성 중 최초로 시도되는 것이다.

또한 응시자 편의와 코로나19 상황을 고려해 엘탭 전 과정을 오프라인에서 온라인 진단으로 변경한다. 사전 본인 인증을 통해 진단 프로그램을 설치하고 감독위원이 온라인으로 화상 감독한다.

개편된 엘탭을 지난 3월부터 채용을 진행하고 있는 롯데렌탈, 롯데푸드, 롯데케미칼 등 7개사부터 적용하고, 4월 중순부터 계열사별 일정에 따라 진단을 확대한다. 응시자의 엘탭 합격 결과는 해당년도 반기 동안 유효하다.

롯데는 “직무에 적합한 인재를 필요한 시점에 빠르게 확보하고 공정하고 안전한 방식으로 채용한다는 방향성에 맞춰 채용 방식을 변화시키고 있다”며 “채용 과정을 더욱 공정하고 정교하게 운영해 그룹의 미래 경쟁력을 책임질 우수 인재 확보에 더욱 노력할 방침”이라고 말했다.

한편, 롯데는 올해부터 정기 공채를 중단하고, 계열사가 주도하는 상시 채용을 전면 도입했다. 또한 그룹 공채 기수제를 폐지하며 기업문화를 수평적이고 유연하게 바꾼다. 롯데는 상시 채용으로 전환해도 다양성 중시와 열린 채용의 원칙을 지속해서 이어 나갈 방침이다.

