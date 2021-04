[아시아경제 이지은 기자] 대통령 경호처는 6일 소속 직원의 3기 신도시 투기 의혹과 관련된 경찰 압수수색에 적극 협조하겠다고 밝혔다.

이날 경기남부경찰청 부동산투기사범 특별수사대는 청와대 경호처, 한국토지주택공사(LH) 본사, 경호처 직원 주거지 등 4개소를 압수수색했다.

이와 관련, 대통령 경호처는 "소속직원 3기 신도시 투기의혹 관련한 수사기관의 압수수색에 대해 적극 협조할 방침"이라고 밝혔다.

