자랑삼아 선거 벽보 훼손한 중학생 경찰에 덜미

[아시아경제 이정윤 기자] 서울시장 보궐선거 후보들의 선거 벽보를 훼손한 중학생이 경찰에 붙잡혔다.

서울 서초경찰서는 공직선거법 위반 혐의로 중학생 A(13)군을 법원 소년부로 송치할 예정이라고 6일 밝혔다.

A군은 이달 2일 오후 3시께 서초구의 한 아파트 단지 내에 부착된 선거 벽보를 훼손한 혐의를 받는다. 그는 아이스크림 나무 막대로 기호 1번 박영선 더불어민주당 후보와 기호 11번 김진아 여성의당 후보의 벽보를 훼손했다.

서초구 선거관리위원회 의뢰로 수사를 시작한 경찰은 전날 A군을 붙잡았다. A군은 친구 2명과 함께 걸어가다 자랑삼아 벽보를 훼손했다고 진술한 것으로 알려졌다.

경찰 관계자는 "만 14세 미만의 형사미성년자(촉법소년)에 해당해 형사 입건은 하지 않았다"고 말했다.

