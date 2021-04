DGB대구은행, 얼굴인증 비대면 실명확인 서비스

[아시아경제 김효진 기자] DGB대구은행은 간편한 절차로 고객 편의를 제고하고 차별화된 전자금융 사고 예방을 위해 은행권 최초 비대면 실명확인 얼굴인증읕 통한 계좌개설 서비스를 6일부터 실시한다고 밝혔다.

DGB대구은행은 지난해 5월 안면인식 기술을 활용한 비대면 실명 확인 서비스를 금융위원회 혁신금융서비스로 지정 받았다.

기존 비대면 계좌개설 시에는 신분증을 촬영한 후 계좌 검증 또는 비대면실명확인센터 영상통화를 통해 신분증 사진과 얼굴이 같은지 확인하는 방식으로 인증이 진행돼 계좌 보유 여부, 확인센터 운영 시간 등에 따른 제약이 있었다.

진위 확인을 거친 신분증 사진과 직접 촬영한 본인 얼굴에서 1만6000여개의 특징점을 비교, 검증하는 시스템으로 셀카 사진 촬영 시 사진이나 동영상이 아닌 실제 본인 얼굴임을 판별하는 라이브니스 기능이 적용돼 도용 등의 금융사고 예방에도 기여할 것으로 기대된다.

