광주시, 14~16일 김장대전 김치 원부재료 납품업체 모집

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시는 2021 빛고을사랑나눔 김장대전 행사에 김치 원부재료를 납품하고자 하는 김치업체를 오는 14일부터 16일까지 모집한다고 6일 밝혔다.

이번 모집은 식품위생법에 따라 식품제조가공업 영업신고를 필수로 하고 공고일(7일) 기준 주된 사업장의 소재지가 광주시에 속한 업체 또는 법인 중 식품안전관리인증(HACCP)과 전통식품품질인증을 획득한 업체가 대상이다.

특히 올해 김장대전은 비건김치를 판매할 계획으로 비건김치인증을 획득한 업체도 참가할 수 있다.

김장대전 납품업체 신청을 희망하는 김치업체는 7일 올라올 시 홈페이지 고시·공고에서 ‘빛고을김장대전 김치 원부재료 납품업체 모집공고’를 검색 후 접수기간 내 시 생명농업과로 방문접수 하면 된다.

빛고을사랑나눔 김장대전은 가족의 경제활동과 주거환경의 변화로 가정에서 김장하기 어려운 불편을 해소하고 어려운 이웃들에게 사랑과 나눔을 실천하기 위해 지난 2014년부터 추진하고 있는 행사다.

김장에 들어가는 배추와 원부재료는 100% 국내산만을 사용하고 업체별 맛의 차이에 따른 소비자 불만을 해소하기 위해 지난 2018년부터 세계김치연구소와 광주세계김치축제 대통령상 수상자가 함께 개발한 ‘표준 레시피’를 활용해 우수하고 균일한 품질과 저렴한 가격이 장점이다.

광주시는 최근 국내 비건인구 증가와 식품 트렌드 변화에 따라 광주만의 이색김치 발굴을 위해 세계김치연구소와 ‘비건김치 공동 레시피’를 개발해 김장대전에 판매할 계획으로 향후 지역김치산업 발전에 새로운 토대를 마련할 것으로 기대하고 있다.

김현중 시 생명농업과장은 “김장대전 납품업체 모집은 코로나19 장기화로 어려움을 겪고 있는 지역김치업체들의 경제순환 부분에 상당부분 기여할 것”이라고 말했다.

호남취재본부 박선강 기자 skpark82@asiae.co.kr