쌍용차, 더 뉴 렉스턴 스포츠&칸 출시 기념 이벤트 실시

[아시아경제 이창환 기자] 쌍용자동차가 더 뉴 렉스턴 스포츠&칸 출시를 기념해 출고 고객에게 레저용품을 증정하고, 전시장 내방 고객 및 온라인 이벤트 등 푸짐한 경품을 제공하는 참여 마케팅을 실시한다고 6일 밝혔다.

쌍용차는 새롭게 출시된 리얼 K-픽업(K-Pick Up) 더 뉴 렉스턴 스포츠&칸 출고 고객 3000명(선착순)에게 원터치텐트&캠핑체어 등으로 구성된 어드벤처 피크닉 패키지를 출고기념품으로 증정(법인제외)한다.

전시장을 방문해 응모권을 작성, 제출하면 추첨을 통해 ▲어드벤처 피크닉 패키지(10명) ▲어반캠프닉 패키지(20명) ▲교촌치킨(200명) ▲스타벅스 커피교환권(1000명) 등 푸짐한 경품을 제공한다.

온라인 이벤트도 진행한다. 이벤트 참여를 원하는 고객은 쌍용차 홈페이지(이벤트)에서 신형 스포츠&칸의 다양한 레저활동을 표현한 일러스트를 다운받아 지정된 해시태그와 함께 SNS 공유하면 추첨을 통해 ▲JBL 블루투스 스피커(5명) ▲어반캠프닉 패키지(10명) ▲백화점 상품권(3만원/20명) ▲스타벅스 커피교환권(500명) 등을 제공하고, 즉석 경품 당첨 이벤트를 통해 ▲교촌치킨(300명) ▲GS25 1000원(3000명)도 증정한다.

한편 더 뉴 렉스턴 스포츠&칸은 지난 5일 출시 첫날 1300여 대가 계약되며 픽업 시장에 새로운 돌풍을 예고했다.

조선픽업, 신형 스포츠&칸을 주제로 래퍼 라비(작사·작곡)와 한국의 소리꾼 방수미 명창이 함께한 뮤직비디오를 온라인 쇼케이스를 통해 선보였다.

배우 이시영 등 각 분야에서 활약하고 있는 셀럽들의 시승 및 리뷰 영상 등 새로운 콘텐츠로 신차의 매력을 알려 나가고 있다고 쌍용차 측은 설명했다.

