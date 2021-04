완도군, 관광객 급증 코로나19 방역 아이디어 발굴·시행

관광지 한 방향 거리두기, 안심 손목밴드 제작 등 11건 추진

[아시아경제 호남취재본부 최경필 기자] 전남 완도군(군수 신우철)이 나들이 철을 맞아 상춘객이 급증할 것으로 예상됨에 따라 코로나19 방역 아이디어를 발굴·시행한다.

6일 완도군에 따르면 코로나19 재확산과 지역사회 감염을 차단하고자 지난달 25일 군수 주재 간부회의 시 주요 관광지 방역 대책과 비대면 관광지 홍보 방안에 대해 논의했다.

코로나19 방역 아이디어는 총 58건이 접수됐으며, 1차 검토 후 35건을 선정해, 시행 부서의 의견을 받아 지난 5일 최종적으로 11건을 선정, 즉시 시행하기로 했다.

최종 선정된 아이디어는 주요 관광지 유튜브 영상(비대면) 홍보, 주요 관광지 동선 한 방향으로 설정해 사람 간 접촉 최소화하기, 발열 체크 확인 ‘안심 손목밴드’ 제작, 식품접객업소 전 식탁 080 안심 전화번호 스티커 부착, 관광지 방역 수칙 계도 요원 배치, 나들이 자제 캠페인 전개 등이다.

신우철 군수는 “군민과 관광객의 안전, 그리고 청정 완도를 지키기 위해 코로나19 방역 아이디어를 지속해서 발굴해 추진해 나가겠다”며 군민과 관광객의 적극적인 협조”를 당부했다.

한편 완도군에서는 경로당과 음식점, 숙박업소 등 총 2561개소 시설에 체온계와 손 소독제 등을 배부하고, 080 안심번호로 출입 인증하기 등 ‘저인망식 생활 방역 시스템’을 구축해 운영 중이며, 매주 담당 공무원들이 방역 사항 준수 여부를 점검하고 있다.

