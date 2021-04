SK이노 "LG와 특허 소송, 국내외 모두 승리로 마무리 중"

[아시아경제 황윤주 기자] SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 227,000 전일대비 5,500 등락률 -2.37% 거래량 471,751 전일가 232,500 2021.04.06 10:36 장중(20분지연) 관련기사 전기차 시장 키우는 미국…배터리 업계의 딜레마중한석화, 7400억 투자한 신규화학설비 하반기 전면 가동외국인, 3주만에 '사자' 전환…삼성전자 가장 많이 담아 close 이 LG에너지솔루션과의 분리막 특허 소송과 관련 10여년 만에 국내외 소송 모두 자사의 승리로 마무리되고 있다고 6일 밝혔다.

분리막 특허 소송은 2011년 LG에너지솔루션이 처음 제기해 2013년 SK이노베이션이 승소했다. 당시 양측은 '동일한 건으로 향후 10년간 국내외에서 쟁송하지 않는다'는 내용으로 합의한 바 있다.

그러나 2019년 양사가 미국 국제무역위원회(ITC)에서 영업비밀 침해 소송을 진행하는 과정에서 각자 특허 침해를 추가로 제기했다. 최근 ITC는 LG에너지솔루션이 제기한 4건의 특허 침해 소송에 대해 3건은 무효, 1건은 비침해 예비 결정을 내렸다. 통상 예비결정이 최종결정으로 이어진다.

SK이노베이션은 유리한 예비결정이 나온 데 대해 "SK의 기술이 LG의 특허와 다른 독자적인 기술이라는 것이 공인됐다"며 자사가 패소한 영업비밀 침해 분쟁에서 기술에 대한 실체적 검증이 제대로 이뤄졌다면 다른 결과가 나왔을 가능성이 높다고 주장했다.

임수길 SK이노베이션 벨류크리에이션센터장은 "한국에 이어 미국까지 분리막 특허 소송이 10년 동안 진행되었는 바, 비정상의 정상화를 위해서는 시간이 얼마가 걸리더라도 끝까지 엄정하게 대응해간다는 것이 회사의 일관된 입장"이라고 말했다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr