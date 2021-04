대전 ‘보습학원’ 관련 9명 코로나19 추가 확진…누계 26명

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전에서 보습학원을 연결고리로 코로나19 확진자가 늘고 있다.

6일 대전시에 따르면 이날 대전에선 총 9명의 확진자(1399번~1407번)가 추가 발생했다.

확진자 중 8명(1399번~1406번)은 고등학생, 나머지 1명(1407번)은 해당 학교의 교사인 것으로 파악된다.

방역당국은 9명 확진자 모두 대전 동구 소재 A보습학원 집단감염과 연관된 것으로 보고 있다.

앞서 A보습학원에선 지난 2일~3일 사이에 학원 강사(1362번)와 수강생 2명(1326번·1335번)이 확진 판정을 받았다.

이후 확진자가 추가 발생하면서 방역당국이 보습학원 수강생과 수강생이 다니는 학교 구성원 등을 검사하면서 확진자도 계속 늘어나는 상황이다.

보습학원을 연결고리로 확진 판정을 받은 인원은 총 26명이다. 이중에는 보습학원 강사 1명, 중고생 22명, 중고생의 부모 2명, 교사 1명이 포함됐다.

학교별로는 명석고가 11명으로 가장 많고 대전여고 5명(교사 1명 포함), 우송고 4명, 가양중·한밭여중·송촌고 각 1명 등으로 분포했다.

방역당국은 보습학원에 오는 18일까지 휴원 조치를 내리는 한편 확진자가 나온 학교에는 이번 주 원격수업을 진행하도록 했다.

이와 별개로 방역당국은 교육청과 협의해 확진자가 나온 학교 구성원을 대상으로 전수검사를 진행하는 방안을 협의하는 중이다.

