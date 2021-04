문체부, 디지털 기술 접목 지역 인문 콘텐츠 공모

온라인 전시, 가상현실·게임 연계 콘텐츠, 3D 몰입형 사용자 환경 등

문화체육관광부와 한국출판문화산업진흥원은 지역 인문자원에 디지털 기술을 접목해 인문 지식·가치를 확산하는 콘텐츠의 개발을 지원한다고 6일 전했다. 디지털 중심으로 재편되는 미디어 환경에 대응한 '디지털 인문뉴딜'의 하나다. 인문 연구자·단체와 대학·연구소·도서관·박물관·출판사 등이 참여할 수 있다. 지역의 인문자원을 연구·조사해 온라인 전시, 가상현실·게임 연계 콘텐츠, 3D 몰입형 사용자 환경, 쌍방향 응용프로그램 형태의 전자책, 플랫폼, 전자지도 등으로 개발하면 된다.

세부 주제, 디지털콘텐츠 형태 등 구체적 사업계획은 신청자가 자유롭게 세울 수 있다. 선정된 사업 과제 여덟 개에는 1단계로 연간 5000만원 이내의 연구·개발비가 지원된다. 2단계 지원은 중간평가를 거쳐 내년에 진행된다. 신청서는 오는 13~26일 전자우편으로 접수하면 된다. 선정 여부는 내달 20일에 발표된다.

