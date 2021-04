中企도 양극화…첨단제조·수도권만 회복세 뚜렷

중진공, 올해 1분기 경영동향 조사

화학공학·정보·유통 '수출증가' 응답

"지역·산업별 격차…맞춤형지원 필요"

[아시아경제 김보경 기자] 코로나19 사태로 비대면·디지털 경제 전환이 빨라지면서 중소기업 업계에도 양극화가 뚜렷하게 나타나고 있다. 정보처리, 전기·전자 등 첨단제조업은 매출은 소폭 줄어든 반면 전통제조업은 감소폭이 컸다. 이 같은 상황은 수출 실적에서도 분명하게 드러났으며 수도권과 비수도권의 격차도 크게 나타났다.

6일 중소벤처기업진흥공단은 올 1분기 경영 동향과 관련해 지난 2월 중소기업 606곳을 대상으로 설문조사한 결과를 발표했다. 기업이 체감한 매출, 수출, 고용 등 전체적인 경영 현황은 지난해 4분기보다 회복했지만 업종별 차이는 두드러졌다.

올 1분기 중소기업 10곳 중 7곳은 전년 동기 대비 수출이 감소할 것으로 예상했고, 평균 감소율은 12.9%로 나타났다. 이 중 전통제조업은 지난해 같은 기간보다 수출이 16.2% 감소할 것이라고 응답한 반면 첨단제조업은 33.1% 증가할 것이라고 답했다. ‘수출 증가’를 응답한 비율은 전체적으로 11.9%였다.

업종별로 보면 화학공학(24.1%), 정보(18.2%), 유통(16.7%), 전기전자(14.3%) 순이었다. 주로 정보통신(IT)·보안산업 수요 증가와 2차전지, 신차 개발 등으로 수출 물량이 증가했기 때문으로 나타났다.

지역별 수출 전망에서도 차이가 두드러졌다. 서울지역은 전년 동기 대비 수출이 8.7% 증가한다고 응답한 반면 강원(-40%) 대구·경북(-27.2%), 대전·충청(-19.2%) 등 비수도권은 수출 감소를 예상했다.

코로나19 장기화로 1분기 매출 역시 업종별 상황이 판이하게 달랐다. 중소기업 71.1%는 전년 동기 대비 매출이 감소하고, 평균 14.5% 감소할 것으로 응답했다. 정보처리(-3.4%), 전기·전자(-4.6%) 등 비대면 산업의 매출은 비교적 양호했으나 섬유(-29.1%), 식료(-23.8%) 금속(-18.3%) 등 전통제조업은 전체 평균 감소율을 웃돌았다.

김학도 중진공 이사장은 "전년 동기 대비 경기가 점차 개선되고 있으나 지역과 산업별로 격차가 있어 업종별로 세분화된 맞춤형 정책지원이 필요한 상황"이라고 진단했다.

한편 중소기업들은 추가자금 조달 시 중진공 정책자금을 가장 선호했으며 정책자금 사용처로 경영애로 해소 경비(55.0%), 연구개발투자(15.1%), 수출소요 비용(5.5%) 등을 꼽았다.

