경기도, '4060 맞춤형 재취업 지원'

중·장년 인력 채용 기업 모집

[아시아경제 라영철 기자] 경기도가 40대 조기 퇴직자와 베이비붐 세대 구직자의 고용안정과 중소기업 인력난 해소를 위한 맞춤형 프로그램을 운영한다.

도는 "4060 맞춤형 재취업 지원사업과 직업능력개발훈련 과정을 운영, 현장실습 참여 및 중·장년 인력 채용 기업체를 모집한다"며 6일 이같이 밝혔다.

'ERP 생산물류 관리사 양성과정'과 '노동 안전지킴이 양성과정' 분야를 모집하며, 도에 사업장(근무지)을 둔 상시 근로자 수 10인 이상 기업이면 신청할 수 있다.

프로그램 운영은 기업이 구직자에게 현장실습 기회를 제공하거나 채용으로 이어지면 도가 실습 비용 등을 지원하는 방식이다.

참여 기업에는 구직자 1인당 1시간 기준 1만 540원의 현장실습 비용을 지원하며, 수료생을 채용하면 월 80만 원씩 총 240만 원의 채용 지원금을 준다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr