양승동 KBS 사장 "5년간 신규 인력 600명 충원"

공적책무 강화 차원 "새로운 미래 위한 기반 다지겠다"

KBS가 공적책무 강화 차원에서 신규 인력을 충원한다.

양승동 KBS 사장은 5일 사보를 통해 "KBS의 공적책무 강화 및 확대를 위해 향후 5년간 신규 인력 600여 명을 충원하는 방안을 준비하고 있다"라고 밝혔다. 이어 "앞으로 4∼5년은 KBS가 과거의 틀을 벗어나 새로운 미래의 공영방송으로 가는 데 있어 결정적인 시기"라며 "저를 포함한 경영진은 구성원들과 계속 소통하면서 새로운 미래를 위한 기반을 다지겠다"라고 각오를 내비쳤다. 이 방안은 이사회에서 심의가 끝나는 대로 의결을 거칠 예정이다.

KBS는 이날 수신료 인상을 위한 자구 노력의 하나로, 국·부·팀 60여 개를 통폐합하는 조직개편안도 단행했다. 국장·부장·팀장 등 주요 보직자의 12%를 감축했다. 산출한 부서별 적정 인력을 토대로 2024년까지 인력 580여 명(지역 별도)을 줄일 계획이다.

양 사장은 "인력 감원 프로세스는 현재 대규모로 이어지고 있는 정년퇴직과 연계시키는 방식으로 진행한다"라며 "이번 직무재설계 및 조직개편은 일회성으로 끝나지 않는다. 미흡한 부분이 있다면 보완하겠다"라고 말했다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr