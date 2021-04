[종합]생태탕집 아들 증언에…與 "무고한 시민 거짓말쟁이로 매도" vs 野 "16년 전 옷·신발 기억?"

생태탕집 아들 기자회견 취소

與 "허위사실 유포로 당선 무효 될 수 있는 후보에게 투표할 시민 없다"

野 "'생태탕 이야기' 벌써 한 달째…연민 느껴"

[아시아경제 허미담 기자] 오세훈 국민의힘 서울시장 후보의 서울 내곡동 땅 관련 의혹이 생태탕집 방문 여부를 둘러싼 진실 공방으로 번지고 있는 모양새다. 생태탕집 측은 5일 오 후보가 2005년 6월 내곡동의 처가 땅 측량을 마친 뒤 가게를 찾았다고 재차 주장했다. 여당은 생태탕집의 폭로를 근거로 오 후보의 해명을 촉구한 반면 야당은 이를 '흑색선전'으로 규정하며 반박에 나섰다.

최인호 더불어민주당 수석대변인은 이날 국회 소통관에서 브리핑을 통해 "국민의힘과 오 후보가 '진실'을 마주하는 법을 모르는 것 같다. 오 후보의 거짓말을 용기 있게 밝힌 생태탕집 사장님과 아들에 대한 마타도어와 조롱이 도를 넘고 있다"고 지적했다.

이어 "자신에게 불리한 '진실'을 말하는 시민을 대하는 국민의힘의 행태를 보며, 실망을 금할 길이 없다. 양심선언자에 대한 겁박을 서슴지 않고 있다. 참으로 개탄스럽다"며 "오 후보는 자신의 거짓말이 탄로 날까 봐 무고한 시민들을 거짓말쟁이로 매도하고 있다. 진실을 감추기 위한 오 후보의 몸부림이 참으로 파렴치하다"고 일갈했다.

또 그는 "자신의 이익을 위해서는 수단과 방법을 가리지 않은 후보, 자신의 치부를 덮기 위해 시민을 거짓말쟁이로 매도하는 것도 서슴지 않는 후보, 그리고 허위사실 유포로 당선 무효가 될 수 있는 후보에게 투표하는 시민은 없을 것"이라고 목소리를 높였다.

박영선 민주당 서울시장 후보 캠프 측도 오 후보 공격에 나섰다. 박 후보 측 황방열 부대변인은 이날 논평을 통해 "생태탕집 가족들의 증언에 대해 김종인 국민의힘 위원장은 '다 기획된 것이기 때문에 별로 신경 쓸 필요가 없다'고 무시한다"라며 "같은 당 주호영 원내대표는 한발 더 나아가 '선거 끝나면 이런 게 전부 사법적으로 걸러질 텐데, 박 후보를 돕다가 처벌받는 일이 없도록 각별히 유의하길 바란다'고 협박까지 한다"고 했다.

황 부대변인은 "(생태탕집) 가족들은 그렇게 숨죽이고 있다가, 오 후보의 거짓말을 도저히 참을 수 없어서 그 두려움을 이기고 목소리를 낸 것"이라며 "그런데도 오 후보 측은 생태탕집 가족의 생생한 증언은 물론이고 공기업 직원인 국토정보공사 측량팀장과 다른 경작자들의 목격담까지도 깡그리 무시한다"고 지적했다.

이어 "모든 사람을 잠깐은 속일 수 있고, 일부 사람을 언제나 속일 수 있지만, 모든 사람을 언제나 속일 수는 없다"고 덧붙였다.

박 후보 캠프에서 전략기획본부장을 맡고 있는 진성준 의원 또한 페이스북에 올린 글에서 "진실을 말하고 있는 내곡동 경작인과 음식점 사장에게 오세훈 지지자들의 해코지 협박이 쏟아지고 있다"며 "민주주의 사회에서 이런 무도한 짓이 벌어지고 있다니 참으로 개탄스럽다"고 밝혔다.

그러면서 그는 "경찰은 의인들의 생명과 안전을 보호하기 위한 만반의 경호 대책을 즉시 강구할 것을 요청한다"고 했다.

앞서 생태탕집 주인 아들 A씨는 당초 이날 오전 11시 시청 정문 앞에서 기자회견을 열겠다고 예고했으나 돌연 취소했다. A씨는 신분 노출을 부담스러워했던 것으로 전해졌다.

A씨는 이날 기자회견 대신 TBS라디오 '김어준의 뉴스공장'(뉴스공장)에 출연해 오 후보가 2005년 6월 분명히 생태탕을 먹으러 왔었다고 재차 주장했다. A씨는 "(오 후보가 당시) 상당히 눈에 띄었던 하얀 면바지를 입었다"고 강조했다.

이어 당시 오 후보가 신었던 신발을 '페라가모 로퍼'라고 정확히 말했던 이유에 대해선 "저도 그때 페라가모 로퍼를 신고 있었다"며 "제 것보다 말발굽이 조금 컸다"고 말했다.

이를 두고 야당은 증언의 신빙성을 지적하며 반박에 나섰다. 주호영 국민의힘 원내대표는 이날 중앙선거대책위 회의에서 "16년 전 일을 어떻게 그렇게 상세히 기억하며, (다른 사람이) 무슨 옷을 입었고 신발을 신었는지 기억하는 사람이 세상에 어디 있나"라고 지적했다. 이어 "박 후보도 아무리 급하더라도 이런 것(흑색선전)은 중단하기를 바란다"고 했다.

배준영 국민의힘 중앙선대위 대변인 이날 구두논평을 통해 "박 후보 측은 나흘 만에 180도 바뀌는 한 식당 주인의 '기억의 습작'을 가지고, 서울 1000만 시민의 미래를 흔들려는 졸렬한 공작을 멈추라"고 말했다.

그는 "박 후보는 선거기간 내내 1000만 서울시민에게 내놓을 메뉴가 '생태탕' 밖에 없나"며 "이런 '위선' 가득한 '무능'한 '내로남불' 정권이, '생태탕 이야기'를 벌써 한 달째 붙잡고 있는데 대해 연민의 정마저 느낀다"고 일갈했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr