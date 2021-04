변이 바이러스 41건 추가… 남아공 변이 지역 감염 첫 확인

[아시아경제 이춘희 기자] 코로나19 변이 바이러스 감염 사례가 계속해서 발견되는 가운데 특히 백신과 치료제의 효능이 저하되는 것으로 알려진 남아프리카공화국발 변이 바이러스가 해외 유입뿐만 아니라 지역 사회 내 전파 사례까지 처음 확인됐다.

5일 중앙방역대책본부(방대본)는 지난달 29일 이후 총 41건의 변이 바이러스 감염이 추가로 확인돼 현재까지 총 330건의 변이 바이러스 감염 사례가 확인됐다고 밝혔다. 신규 감염 41명 중 31명은 영국발 변이, 10명은 남아공 변이 감염자다. 브라질 변이 감염자는 추가로 나오지 않았다.

41건 중 22건은 국내 발생, 19건은 해외 유입 사례였고, 국적은 내국인 26명, 외국인 15명이다.

국내 발생 22명 중 12명은 기존의 집단감염 사례에서 추가됐고, 나머지 5명은 서울 강서구 직장·가족 관련 집단 감염 사례에서 확인됐다. 특히 이들 5명은 남아공 변이로 확인돼 국내에서 최초로 지역 사회에서 남아공 변이 바이러스가 전파된 사례가 됐다. 박영준 방대본 역학조사팀장은 "강서구 사례는 지역사회 감시 강화 과정 중에서 확인이 된 것"이라며 "경기 김포시 일가족 관련 사례와 관련된 것으로 추정하고 있다"고 전했다.

해외유입 사례 19명 중 6명은 검역 단계에서, 나머지 13명은 입국 후 자가격리 중 진행한 검사에서 양성 판정을 받았다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr