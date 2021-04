박영선vs오세훈 마지막 TV토론…상대 향해 '거짓말쟁이' 비방전

[아시아경제 나주석 기자, 오주연 기자] 4·7서울시장 보궐선거에 나선 박영선 더불어민주당 후보와 오세훈 국민의힘 후보가 5일 ‘거짓말쟁이’ 논쟁을 벌였다. 박 후보와 오 후보는 상대방을 향해 ‘거짓말쟁이’라며 목소리를 높였다.

이날 양천구 목동 예총회관에서 진행된 한국방송기자클럽 초청 TV토론회에서 민생 관련 질의 시간에 박 후보가 오 후보 관련 내곡동 질의를 이어가자 오 후보는 "이것이 어떻게 민생과 관련된 현안이냐"고 지적했다. 이에 박 후보는 "거짓말은 서울을 혼란스럽게 만들고 자라라는 아이들에게 가르칠 게 없게 만든다"고 민생 현안과 관련된 사안이라고 주장했다.

이에 오 후보는 "박 후보 자체가 거짓말 아니냐"면서 "후보를 안 내기로 해놓고 후보를 냈다"고 비판했다. 이에 박 후보가 강하게 반발하자 오 후보는 "본인은 거짓말쟁이라고 해도 되고 저는 안 되느냐"고 맞받아쳤다.

마지막 TV 토론인 이날 토론에서 양측은 서로 상대방의 말이 끝나기를 기다리지도 않은 채 비판에 나서는 등 강한 공방전을 벌였다.

