[아시아경제 이민우 기자] 티엘비 티엘비 356860 | 코스닥 증권정보 현재가 44,800 전일대비 1,750 등락률 +4.07% 거래량 61,769 전일가 43,050 2021.04.05 15:30 장중(20분지연) 관련기사 티엘비, 검색 상위 랭킹... 주가 6.97% close 는 신규사업 및 메모리모듈 등 수요 증대 대응을 위한 설비를 증설하기 위해 117억원 규모의 신규 시설투자를 결정했다고 5일 공시했다. 이는 회사의 지난해 연결 기준 자기자본의 16.47%에 해당하는 규모다.

