광주 서구보건소, 세계보건의 날 기념 ‘건강증진사업 홍보’ 캠페인

국가암건진·금연·모자보건 등 사업별 현수막 등 활용 주민참여 독려

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주광역시 서구보건소(구청장 서대석)는 지난 4일 세계보건의 날을 기념해 지역주민을 대상으로 ‘건강증진사업 통합 홍보 캠페인’을 실시했다고 5일 밝혔다.

세계 보건의 날은 매년 4월 7일로 세계보건기구(WHO)의 발족을 기념하는 날이다. 우리나라는 1952년부터 세계 보건의 날 행사를 열고 있다.

이번 캠페인은 코로나19 방역수칙을 지키기 위해 개별상담 및 체력측정 등을 제외하고 소규모로 진행됐다.

서구보건소는 코로나19를 이겨내고 123세까지 건강한 삶 지키기를 목표로 추진 중인 건강증진사업에 대해 홍보했다.

국가암검진, 금연, 서구건강체력센터, 걷기, 모자보건 등 다양한 건강증진사업에 대해 사업별 현수막·배너 등을 활용해 다각적인 홍보와 주민의 참여를 독려했다.

특히 다양한 건강증진사업에 대해 개별적 안내가 아닌 통합해 주민들이 한 번에 알 수 있게해 눈길을 끌기도 했다.

서구 관계자는 “코로나19로 인해 현장 프로그램 운영 등 주민과 함께하는 캠페인을 진행할 수 없어 아쉬웠다”면서 “다양한 방법을 고안해 주민들이 질병을 예방하고 건강하게 생활할 수 있도록 건강정보를 제공하겠다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr