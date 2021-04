기본소득당 현수막에 이어 선거 벽보 훼손 "혐오범죄 가능성"

[아시아경제 전진영 기자] 기본소득당은 5일 신지혜 서울시장 후보의 현수막에 이어 이번에는 선거 벽보가 훼손돼 서울시 강동구 선거관리위원회와 경찰이 조사를 진행 중이라고 밝혔다.

기본소득당은 이날 보도자료를 통해 “지난달 31일 강동구에서 현수막이 훼손된 것을 발견하고 경찰에 신고한 바 있는데, 강동구에서 또 벽보 훼손이 발생했다”며 이같이 밝혔다. 기본소득당은 “신 후보의 얼굴 아랫 부분이 날카로운 것으로 찢긴 자국이 남았다”고 설명했다. 앞서 지난달 31일 훼손된 현수막에는 “페미시장 신지혜가 무상생리대, 미프진 책임지겠습니다”라는 문구가 적혀있었다.

신 후보는 “페미니즘 공약 현수막에 대한 SNS상의 여성혐오적인 반응들을 수차례 확인한 바 있다”며, “의도적인 여성혐오범죄 가능성을 배제할 수 없다”고 말했다. 또한 “얼굴 부분을 날카로운 것으로 찢은 것 같은 벽보 사진을 처음 봤을 때, 너무나 소름끼치고 당혹스러웠다”고 밝혔다.

그러면서 “강동구에서만 연달아 2건이 발견되었는데, 경찰에서 계획적이고 연속적인 혐오범죄인지 확인해달라”며 “앞으로도 여성에 대한 차별과 폭력에 맞서 싸우겠다”고 강조했다.

