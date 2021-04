[아시아경제 조현의 기자] 인도의 코로나19 신규 확진자 수가 10만명을 넘어섰다.

인도 보건부는 5일(현지시간) "신규 확진자는 10만3558명으로, 역대 최대 기록"이라고 발표했다고 주요 외신이 보도했다.

인도의 누적 확진자 수는 이에 따라 1258만9067명으로 치솟았다. 미국, 브라질에 이어 세계 3위다.

사망자는 478명 증가한 16만5101명이다.

인도의 신규 확진자 수는 지난해 9월 17일 10만명에 육박한 후 줄기 시작했다. 지난 2월 8000∼9000명까지 감소했다가 지난달 11일 2만명대로 올라선 뒤 폭증하고 있다. 지난달 31일 5만3480명에서 이날 10만명대로 급증%하는 데 5일밖에 걸리지 않았다.

