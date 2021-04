강동구 ‘이제, 프로포즈해 봄’ 주제 프로포즈 편지 접수

제2회 부부의 날 맞아 (예비)부부가 서로에게 전하는 프로포즈 편지 접수 ... 행사 참여자 편지…캘리그래피로 제작 각 가정에 전달

[아시아경제 박종일 기자] 강동구(구청장 이정훈)가 오는 5월21일 부부의 날을 기념, ‘이제, 프로포즈해 봄’이라는 주제로 프로포즈 편지를 접수받는다.

남편이 아내에게, 아내가 남편에게 쓰는 프로포즈 편지를 보내면, 이를 캘리그래피로 만들어 부부의 날에 자택으로 우편 발송해 준다. 예비부부 또한 참여 가능하다.

신청 접수는 4월5일부터 4월16일까지 강동구건강가정·다문화가족지원센터 홈페이지를 통해 온라인으로 접수 받으며, 모집인원은 선착순 100명이다.

아름다운 가게(고덕점) 등 지역사회와 연계, 우수작 10명에게 캘리그래피 편지와 함께 꽃다발도 증정되며, 이 중 대상작 2명의 편지는 영상으로 제작된다.

또 오는 5월 22일 강동구청 열린뜰에서 열리는 ‘2021. 강동가족 페스티벌’에서 프로포즈 편지 전시와 이벤트 등이 진행된다.

이정훈 강동구청장은 “부부의 날을 맞아 서로에게 전하고 싶은 말을 글로 적는 시간을 통해 부부 관계의 소중함을 일깨우는 계기가 되길 바란다”며 “구는 앞으로도 따뜻한 가족문화 조성에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

행사 관련, 자세한 사항은 강동구청 여성가족과 또는 강동구건강가정·다문화가족지원센터로 문의하면 된다.

